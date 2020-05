No lo quieren ni en pintura: Chivas vetó a Miguel Herrera y el ‘Piojo’ ya les respondió

Amaury Vergara se declaró más americanista que su padre

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, dejó claro que durante su gestión no quiere que haya nada relacionado al América en su equipo y entrevista con TUDN declaró que Miguel Herrera tiene las puertas cerradas en el Guadalajara ya que más allá de tener una identidad con las Águilas, no cumple el perfil que busca para su club.

“No me interesa y con mayor razón ahora que está en América se limita prácticamente al 100% su posibilidad de venir a Chivas…Voy a ser muy directo, no estoy interesado, en absoluto, en trabajar con el Piojo, le reconozco su carrera, creo que es un mexicano exitoso y ha hecho una labor muy buena en nuestro futbol; pero no creo que sea el perfil adecuado para Chivas”, comentó Vergara.

De igual modo declaró que es completamente americanista, incluso más que su padre Jorge Vergara, por ello no quiere nada “amarillo”.

“No existe ningún color amarillo en mi casa y si me vas a ver con el amarillo puesto tendrá que ser algún detallito, pero a ese grado, creo que incluso te diría más que mi padre, pero en la silla en la que me toca representar hoy tengo que ser muy diplomático porque podemos ofender y no es mi intención ofender”, agregó el dueño del Rebaño.

La respuesta por parte de Miguel Herrera no tardó en llegar y en entrevista para ESPN apuntó que tampoco está interesado en llegar a Chivas, ya que está completamente identificado con el América.

“No pienso dirigir a Chivas. Nunca más pensaré en dirigir en Chivas, ni ellos están pensando en mí. Tengo un sello americanista y con lo que han hecho los muchachos y me han arrastrado a su éxito estoy contento y quiero ser un técnico histórico del América. Entonces cómo un técnico histórico del América va a llegar a dirigir al archirrival”, apuntó el ‘Piojo’.

Respecto a las declaraciones de Amaury Vergara, Herrera apuntó que fueron correctas ya que la rivalidad debe prevalecer.

“Acertadas las declaraciones de Amaury. Le tengo respeto y conozco bien a la directiva de Chivas a Michel Leaño a Ricardo Peláez. Ni ellos para mí son interesantes, ni yo para ellos soy interesante. Simplemente buscamos rivalidad y respetarnos como rivales”, aseveró Miguel Herrera.