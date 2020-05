Hombre mata a pareja de octogenarios en un cementerio de Delaware

Una pareja de octogenarios fue baleada mortalmente en un cementerio de Delaware el viernes en la mañana.

La Policía Estatal de Delaware informó que Sheldon C. Francis, de 29 años, disparó a una mujer de 85 años y a su esposo de 86 en el Delaware Veterans Memorial Cemetery de Bear.

La mujer falleció en la escena, mientras que el marido murió en un hospital del área. La pareja era de Elkton, Maryland, según NBC 10 Philadelphia.

Agentes que llegaron a la escena descubrieron que Francis huyó a una zona boscosa. Los uniformados intercambiaron disparos con el sospechoso por algunos minutos. El vecindario fue obligado a permanecer en casa por la Policía.

Francis fue hallado sin vida cerca de las 4:00 p.m. con una herida de bala. No es claro si el hombre se suicidó o fue impactado por la Policía.

