Lo único que quiero para el Día de las Madres es Alivio Para Todos/“Relief for All”

Cuando tenía 4 años, mi madre tomó la decisión difícil de dejar la Ciudad de México conmigo y mi hermano para llegar a los Estados Unidos, buscando la promesa de una vida mejor. Como madre soltera, apenas podía pagar un apartamento y trabajó muy duro para brindarme una mejor oportunidad de éxito en la vida. Al principio vivíamos en el Spanish Harlem, pero después de que apuñalaron a mi tía, nos mudamos a Bushwick, donde pensamos que era más seguro.

Extraño mucho a mi madre y desearía que me viera ahora. Soy dueña de una pequeña casa en Cypress Hills, trabajo para el gobierno del estado ayudando a crear un cambio positivo, tengo un esposo, una familia e hijos propios. Siento que he logrado el sueño americano que ella esperaba que yo lograra cuando vinimos aquí. Esta es la razón por cual mi madre cruzó la frontera.

Sin embargo, también he visto cómo los vecindarios en los que crecí cambiaron más allá del reconocimiento y no del todo para mejor. Los alquileres están aumentando, mientras que los apartamentos de lujo continúan siendo construidos por corporativos. En 2008, vi a mis vecinos, muchos de ellos pequeños propietarios de color que tenían el mismo orgullo en sus hogares, fueron embargados y perdieron todo debido a las prácticas imprudentes de los bancos de Wall Street y la acción del gobierno que favoreció las ganancias de la 1% en lugar de las vidas de mis vecinos. Más de 60,000 personas, incluidos muchos niños, experimentan la falta de vivienda todas las noches en Nueva York, la ciudad más rica del país más rico de la historia del mundo.

Todos estos problemas existían antes de que COVID-19 desarraigara nuestras vidas y devastara a tantas familias, pero ahora estos problemas son más evidentes que nunca debido a la crisis de salud pública en la que nos encontramos hoy. Estoy planeando pasar tiempo con mis hijos y mi esposo este Día de la Madre, y recordar lo afortunados que somos todos de estar seguros ahora que el virus se propaga. Pero sé que nuestras comunidades no pueden soportar esto para siempre. Sin el alivio de los gobiernos estatales y federales, decenas de miles de personas serán desalojadas de sus hogares, incluso más pequeñas empresas se hundirán, y los pequeños propietarios como yo tendrán problemas para hacer reparaciones o incluso perder nuestra propiedad en las manos del banco.

Es por esto que apoyo S8190 / A10318, la Ley de preservación de viviendas asequibles de coronavirus de emergencia de 2020 o “Alivio para todos”. Según este proyecto de ley, los propietarios de viviendas pequeñas como yo, los proveedores de viviendas asequibles sin fines de lucro y las cooperativas de viviendas residenciales que han perdido el 10% o más de sus ingresos debido a restricciones gubernamentales relacionadas con el coronavirus tendrían derecho a asistencia financiera para cubrir las pérdidas por la pandemia. Los inquilinos residenciales que pueden demostrar cualquier pérdida de ingresos dentro de las dos semanas de las restricciones de coronavirus exigidas por el gobierno, y como resultado de esas restricciones, tendrían derecho a una reducción del 100% de la renta durante el período del desastre. Del mismo modo, los inquilinos comerciales de pequeñas empresas que cerraron sus negocios dentro de las dos semanas posteriores a las restricciones gubernamentales, y como resultado de esas restricciones, también tendrían derecho a una reducción del 100% en el alquiler.

Yo apoyo este enfoque porque ayuda a todos en mi comunidad. Me ayuda a mi como pequeña propietaria. Ayuda a mi inquilino, que también podría obtener alivio. Ayuda a los dueños de restaurantes y bares locales que han tenido que cerrar sus tiendas. Y ayuda a nuestras cooperativas de vivienda comunitaria y proveedores de viviendas asequible a mantener un alto nivel de servicio. Una vez que se levante la moratoria de desalojo, no se puede esperar que los inquilinos paguen toda la deuda de vivienda que han acumulado durante esta crisis, y los pequeños propietarios y propietarios de viviendas no podrán absorber el costo de estos ingresos de alquiler perdidos. Una ola masiva de desalojos solo conducirá a un mayor desarrollo corporativo y al desplazamiento de comunidades como la mía. Al aprobar Alivio Para Todos, podemos preservar viviendas asequibles, mientras mantenemos a flote a las familias en sus hogares y negocios. Sin vivienda abandonada y con cada renta pagada, esta es un proyecto de ley de unidad que satisface las necesidades de este momento.

-Jessica Franco es propietaria de una casa en Cypress Hills y directora de Asuntos Comunitarios de la senadora estatal Julia Salazar.