Ariadne Díaz sorprende con una fotografía en la que luce embarazada

La actriz aclaró que la fotografía fue tomada mientras grababa una película

Para celebrar el Día de las Madres, Ariadne Díaz compartió una fotografía con la que sorprendió a sus fans, debido a que aparece luciendo un avanzado embarazo.

En la imagen que fue publicada a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz posó junto a su hijo Diego mientras ella acaricia su pancita frente al espejo.

Para sorpresa de todos, la actriz aclaró que no se trata de lo que todos imaginaron, pues la fotografía fue tomada mientras grababa una película y además compartió cuál fue la reacción de su hijo Diego cuando la vio con el embarazo falso:

“Me acabo de encontrar esta foto de hace meses mientras filmaba una peli y me dio mucha risa que Diego cuando me vio ’embarazada’ en lugar de pedirme un hermanito le encantó la idea de aventarse contra mi panza falsa y acolchonada en un duelo de luchitas“, escribió junto a la imagen que alcanzó más de 300 mil corazones rojos.

La imagen causó revuelo en redes sociales en donde un gran número de fans y compañeros del medio creyeron que estaba anunciando su segundo embarazo:

“Muero de amor“, “Me emocioné tanto!!! Pensé que era real“, “Pensé que si estabas embarazada“, “Si no leo primero si me la creo“, “Por un segundo dije de que me perdí“, “Felicidades eres la mamá más hermosa“, “Awww ya me había emocionado“, fueron solo algunos mensajes que recibió la tapatía.

Aunque tener un segundo hijo no forma parte de sus próximos planes, la estrella de televisión aceptó que la maternidad es algo que siempre la ilusionó:

“Cada loquito con su tema, pero sin duda el mejor tema de mi vida ha sido y será ser su mamá“, fue como finalizó el mensaje.