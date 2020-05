Chivas ya le andaba jugando”chueco” a Luis Fernando Tena y le buscó sustituto

View this post on Instagram

🗣 "Hoy somos conquistadores, nuestra juventud es otra. Los jóvenes ahora tienen ejemplos (Campeonatos Sub-17 y el Oro Olímpico) tienen otra mentalidad y otro modelo", Luis Fernando Tena en 'El Podcast de Chivas' 🎙, escúchalo en Spotify. (Liga en la descripción). #Chivas2020 #RebañoSagrado #PuroMexicano #Chivas #ChivaHermanos #México