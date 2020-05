¡Cuánto “money”! Floyd Mayweather puso estratosférica cifra para salir de su retiro

El exboxeador se cotizó muy alto

Floyd Mayweather ya le puso precio a su regreso al cuadrilátero. Luego de que él mismo “calentó” el ambiente indicando que posiblemente se pondría los guantes de nuevo, ya aclaró cuál es su principal condición y parece inalcanzable.

600 millones de euros

Es la astronómica cifra por la que Floyd Mayweather volvería al ring. pic.twitter.com/yZaYryg9bU — 45 Segundos Colombia (@45SegundosCom) May 10, 2020

El expugilista mencionó que si regresa será para ganar ¡$600 millones de dólares! Y justificó su decisión.

“Estoy retirado. Ya terminé con el boxeo, pero si voy al gimnasio es porque no está de más mantenerse en forma. Ahora lo que hago es entrenar a otros y divertirme”, relató en entrevista con Fight Hype.

“Otra vez lo digo: ‘No voy a pelear con boxeadores. Con ninguno. Disfruto estando retirado’. Pero si veo la oportunidad de entretener, pasarlo bien y ganar 600 millones, ¿por qué no? Si tengo que regresar, será para enfrentarme a alguien que tenga a un país detrás. Tendría que valer la pena, no volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes“, agregó.

💸 Floyd Mayweather “Estoy retirado, no volveré si no es para ganar 600 millones y divertirme” 🤨 ¿Les gustaría verlo pelear de nuevo? pic.twitter.com/YJvYci2Ybj — El Marcador TV (@elmarcadortv) May 10, 2020

Finalmente, el expugilista reforzó su punto poniendo como ejemplo a otros héroes del deporte que no se alejaron a tiempo: “No quiero terminar como mi tío o como muchos otros boxeadores que no saben cuándo dejarlo. Hay que ser inteligente y hacer como McGregor y como yo. Él no podía vencerme, pero peleó para ser el luchador de MMA que más dinero ha ganado. Yo lo haría nuevamente porque es entretenimiento y es negocio”, remató.

#TBT Thanks for always having my back Uncle Roger! RIP Black pic.twitter.com/oQuO10CZym — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) March 19, 2020

En cuanto a los rumores que crecieron en los últimos días sobre un posible enfrentamiento contra Adrien Broner, fue tajante: “No voy a pelear contra él, son sólo rumores”, sentenció.