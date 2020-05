¡Huele a diablos! La extraña cábala de José Saturnino Cardozo antes de jugar los partidos

El Diablo Mayor es el goleador histórico del Toluca, con 249 goles en la Liga MX

José Saturnino Cardozo es uno de los mejores futbolistas extranjeros que han jugado en la Liga MX en toda la historia. Jugó 10 años con el Toluca y en ese lapso de tiempo anotó 258 goles.

Cardozo es recordado por su gran velocidad, gambeta y excelsa definición, pero durante su paso por México tenía una cábala bastante extraña: no se bañaba antes de los partidos. Así lo reveló Fabián Estay, ex compañero de Saturnino en el Toluca.

En entrevista para Mediotiempo, Estay confesó todo: “No es que no nos bañáramos nunca, era un tema de que veníamos con una escuela sudamericana donde nosotros, que debutamos jóvenes, vas adquiriendo manías o mañas y en ese sentido pensábamos, o era la creencia que teníamos, que bañarnos antes del partido te quitaba energías. De repente entrenábamos un sábado en la mañana, jugábamos el domingo, y en todo el sábado no nos bañábamos hasta después del juego. A diferencia de hoy que los chicos se echan perfume para entrar, se peinan, etc.”

“Eran otros tiempos diferentes, no había tantas redes sociales, podías dejarte barba si querías, era muy diferente el tema y pues era la crianza que teníamos de Sudamérica y ahí están los resultados gracias a Dios. Pepe es un histórico y a mí me fue muy bien en México, valía la pena no bañarse un día antes del partido”, concluyó Estay.