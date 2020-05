Laura Flores fue amenazada de muerte por Los Zetas

La actriz mexicana se vio obligada a huir a Estados Unidos

Laura Flores ya lleva varios años viviendo en los Estados Unidos y a pesar de que muchas personas creen que este cambio fue por querer buscar mejores oportunidades laborales como lo han hecho varios de sus colegas, cuenta que la razón verdadera está muy alejada de esto y que en realidad se debió a la delincuencia.

En entrevista telefónica con Televisa Espectáculos, la actriz dio a conocer que puso un negocio junto a un amigo suyo y en un principio las cosas iban bien, pero un grupo criminal fue a buscarla hasta el local comercial y la amenazó, y aunque originalmente no le tomó importancia, las cosas cambiaron cuando metieron a su hija en el asunto.

“Esto es algo que yo empecé en México hace muchos años, por ahí del 2008 o 2009, le metimos un dineral un amigo veterinario y yo a un local, no saben lo bonito que nos estaba quedando. Era una veterinaria en la zona Esmeralda y llegaron “Los Zetas” a pedirnos renta y yo que los mando por un tubo, me dio mucho coraje. A partir de ahí empezaron a amenazarme con secuestrar a mi hija María y ahí es donde yo me fui de México, ella tenía diez años en ese entonces y ahorita ya tiene 21″, dijo Laura.

Este grupo criminal tuvo su origen en el estado de Tamaulipas, pero rápidamente se extendieron a lo largo y lo ancho de la República Mexicana y dentro de los principales delitos que cometían se encontraban el narcotráfico, transporte de drogas, extorsión, secuestro, homicidios, tráfico de personas y lavado de dinero.

Sigue leyendo