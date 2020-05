Muchas dudas en Nueva York sobre cómo y para qué realizarse pruebas de anticuerpos del coronavirus

Se estima que esta semana se inicien los diagnósticos en cinco unidades especiales en la Gran Manzana, en medio de las dudas si resultar positivo en este test, hace inmune a las personas a reinfectarse

Hace un par de meses, la pareja del peruano Harold Quispe, de 42 años y residente de Manhattan, presentó algunas dolencias y problemas respiratorios. Mejoró por completo, sin necesidad de ir a emergencias. Nunca se hizo la prueba de descarte del COVID-19, pero en el momento en que las autoridades de Salud de la Ciudad promueven la masificación de las pruebas de anticuerpos, como un nuevo ángulo de lucha contra la pandemia, el inmigrante buscaba este lunes alternativas para practicarse este test especial.

“Llamamos a nuestro seguro médico y nos hizo unas referencias para ir a un laboratorio privado, estamos a la espera de los detalles, porque pensamos que es importante. Solo mi pareja en casa estuvo algo enfermo. De resto, yo he estado muy bien. Sabemos que un gran porcentaje de personas pudo haber tenido el coronavirus, sin síntomas. Y hay una alternativa para saberlo”, explica Quispe.

La inquietud de Quispe se hace expansiva, en todos los rincones de la ciudad, en donde se pondera que una de cada 5 personas se ha contagiado y en donde existe el dilema de la utilidad real de este nuevo tipo de diagnóstico.

Josué Laconte, un español residente en Queens, de 28 años, quien presentó malestares muy leves durante las primeras dos semanas de marzo, presume que es uno de los miles de casos, que aunque no se hizo la prueba, podría haberse infectado.

“Quisiera saber si tengo los anticuerpos. Llamé a la línea telefónica de los hospitales públicos y me dijeron que no tenían la información de cuándo empezarán a realizar estas pruebas. Me dieron el teléfono del New York Blood Center. Allí tampoco me dieron información”, dijo Laconte.

El joven europeo se interesó en conocer sobre su “supuesta inmunidad ante el COVID-19”, cuando la semana pasada el alcalde Bill de Blasio anunció la ampliación de las pruebas de anticuerpos para los neoyorquinos, a través de una asociación con los laboratorios BioReferencia.

Esta estrategia implica que la Ciudad llevará a cabo su propia encuesta de anticuerpos en los sitios de prueba de la comunidad en los cinco condados, para comprender mejor la propagación del nuevo virus.

No es una solución definitiva

Se estima, de acuerdo con la información oficial divulgada por NYC Health + Hospitals, que se evaluarán a aproximadamente 70,000 neoyorquinos durante un período inicial de dos semanas, con la capacidad de administrar hasta 5,000 pruebas por día.

“Muchos neoyorquinos se preguntan si han tenido el virus o si han expuesto a sus propias familias. Si bien las pruebas de anticuerpos no son una solución definitiva, darán una información para ayudarnos a derrotar este virus juntos”, explicó el mandatario municipal.

“Para Nueva York, una ciudad que se ha visto seriamente afectada por la pandemia de COVID-19, este tipo de información será de gran valor, para ayudar a los profesionales de la salud a analizar la presencia y la progresión de la enfermedad e identificar poblaciones en riesgo”, aclaró Jon Cohen, presidente ejecutivo de Laboratorios BioReference.

A través de una asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos federales y los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades (CDC), la Ciudad también administrará 140,000 pruebas de anticuerpos para trabajadores de la salud y personal de primera respuesta en los Departamentos de Policía, Bomberos y Educación.

En otra iniciativa, el NYC Health + Hospitals ha evaluado a más de 8,000 trabajadores de la salud en busca de anticuerpos en sus 11 hospitales.

¿Para qué sirven estas pruebas?

Tanto el Estado de Nueva York, como la Ciudad han seguido aumentando las pruebas de anticuerpos en las últimas semanas, lo que según los expertos es útil para rastrear el virus y proporcionar un balance de cómo se ha propagado la infección, sin embargo existen muchas dudas en la comunidad científica, sobre sí el hecho que alguien tenga los anticuerpos, esté protegido de ser contagiado nuevamente.

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó unos test desarrollados por laboratorios locales, en medio de la controversia, como un medio de expandir esta categoría de diagnósticos, lo que sería un paso adelante para ayudar a abrir la economía.

El gobernador Andrew Cuomo aseguró el pasado viernes, que se extiende la prueba de anticuerpos como “un indicador de la tasa de infección, pero esto no significa que le estamos dando un visto bueno a los residentes de Nueva York para que vuelvan a sus trabajos y olviden las reglas de distanciamiento social“.

¿Qué dicen los CDC?

Los CDC, en su última actualización, destacan que si una persona resulta positiva en estos tests “muestra que tiene anticuerpos que probablemente resultaron de una infección con COVID-19, o posiblemente un coronavirus relacionado”.

Esta agencia subraya que no está claro si esos anticuerpos pueden proporcionar protección (inmunidad) contra la infección nuevamente.

“Esto significa que no sabemos en este momento, si los anticuerpos lo hacen inmune al virus”, dice la página oficial de la CDC.

También se destaca que una prueba de anticuerpos, no puede determinar si actualmente una personas está enferma con COVID-19.

“Es posible que tenga un resultado positivo para anticuerpos y que no tenga o haya tenido síntomas del coronavirus. Esto se conoce como tener una infección asintomática o una infección sin síntomas”, precisa el organismo.

¿Dónde se podrán realizar estas nuevas pruebas?

Se estimaba que desde esta semana, las pruebas de anticuerpos se ofrecerán solo por cita en unidades especiales dispuestas en Morrisania (El Bronx), East New York (Brooklyn), Upper Manhattan, Concord (Staten Island) y Long Island City (Queens).

Aunque este lunes en el número dispuesto para tal fin, 844-NYC-4NYC, los operadores no ofrecían información precisa, sobre cuándo se empezarán a realizar los test de anticuerpos.

Busque información:

Para aumentar el acceso a la atención de los neoyorquinos que tienen síntomas o preguntas sobre el coronavirus (COVID-19), NYC Health + Hospitals continuarán ofreciendo orientación e información actualizada a través de su línea directa de atención telefónica al 844-NYC -4NYC.

En números: