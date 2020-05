Beneficiarios de SSI recibirán cheque de estímulo de $1,200 esta semana

Se harán los depósitos directos y se enviarán cheques en papel

Se acabó la espera del cheque de estímulo de $1,200 para los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

De acuerdo con el Seguro Social, los recipientes del SSI que no declararon impuestos en 2018 y 2019, y sin un representante para el pago de beneficios, recibirán el estímulo económico por coronavirus este 13 de mayo por depósito directo o en su tarjeta Direct Express si no usaron la herramienta del IRS para personas que no declararon impuestos en los años mencionados.

Relacionado: La peligrosa propuesta de cheque de estímulo de $5,000

El beneficio de SSI es para adultos y menores discapacitados, además de mayores de 65 años que cumplen con ciertos límites económicos.

El IRS también informó que a partir del 15 de mayo enviará por correo los pagos de estímulo a los beneficiarios de SSI que reciben sus beneficios en cheque. Aquellos que no entregaron información bancaria en la herramienta para los que no declararon impuestos en 2018 y 2019 también recibirán el cheque por correo.

Relacionado: ¿Por qué unos 20 millones de estadounidenses aún no reciben cheque de estímulo de $1,200?

La agencia dijo que los beneficiarios de SSI que también reciben pagos de Seguro Social o que declararon impuestos en 2019 y 2018 ya recibieron su estímulo.