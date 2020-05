Estremecedor: un futbolista turco mató a su hijo que tenía coronavirus porque “no lo quería”

Cevher Toktas asfixió a su pequeño de 5 años que estaba hospitalizado

Un escalofriante caso llega desde Turquía, en donde el futbolista Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim Spor de ese país, admitió haber matado a su hijo de cinco años que estaba infectado de coronavirus.

⚽| ¡Asesinó a su hijo para no amarlo! El futbolista Cevher Toktas 🇹🇷 confesó que asesinó a su hijo de 5️⃣ años de edad, quien tenía coronavirus. "Nunca amé a mi pequeño. No sé por qué no me gustó. Lo maté para no amarlo. No tengo ningún problema de salud o mental", expresó. pic.twitter.com/ZqHK5TGD59 — Entretiempo Deportivo (@EntretiempoDep3) May 12, 2020

El jugador se entregó a la policía 11 días después de que se confirmara el fallecimiento del niño y aseguró que no tenía nada que ver con el padecimiento sino que realmente “no lo quería” y decidió asesinarlo en el hospital:

“Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los medicos para que no sospechasen nada”, confesó Toktas, que tras ser cuestionado por los motivos de su crimen. Obviamente dejó sin palabras a los agentes.

“Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”

Toktas será juzgado por homicidio, un delito que en Turquía se castiga hasta con cadena perpetua.