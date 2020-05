Joven llega en carrito de juguete a pizzería luego de que le negaran el servicio por ir a pie

Ingenio a más no poder

Parece la escena de una película cómica, pero ocurrió en realidad…

Este domingo, Día de las Madres, un joven en Tamaulipas, México, se robó el “show”; y no por violar las disposiciones oficiales para prevenir la expansión del coronavirus, sino todo lo contrario.

El muchacho, identificado como Raúl Santiago, fue grabado mientras pedía una orden en una pizzería montado en un carrito de juguete.

El ingenio del mexicano supuestamente se activó cuando, al llegar al negocio a pie, le informaron que solo se atendía a los clientes por la ventanilla o por entregas a domicilio.

El joven que ya se encontraba en el lugar optó por “moverse” en el coche de juguete de un niño de la familia.

La familia quería festejar la fecha con la pizza favorita de su madre, según relató el joven, ya que como trabajan en una floristería no tenían tiempo para una cena formal.

Videos por parte de testigos que fueron compartidos en redes dejaron al descubierto la creatividad de Santiago.

El material audiovisual de la que se hizo eco medios en el país confirma que Santiago cumplió la misión y abandonó el espacio con la pizza hawaiana en mano.

“Yo pensé que no me la iban a vender, pero me la vendieron…”, dijo victorioso el chico a Grupo Imagen.

¡La historia del joven que fue por una pizza en su "troca" de juguete! Él es Raúl, el joven que se las ingenió para llevarle su pizza favorita a su mamá abordo de una camioneta de juguete. Posted by Imagen Televisión on Tuesday, May 12, 2020