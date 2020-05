Informe recomienda alternativa al plan de reemplazo de prisión Rikers Island

En lugar de construir cuatro cárceles basadas en la ciudad, la ciudad debería reconstruir la antigua instalación carcelaria.

NUEVA YORK.- Un nuevo informe recomienda reevaluar el plan de la administración De Blasio y el Concejo de construir cuatro nuevas cárceles en los condados de la ciudad para cerrar la prisión de Rikers Irland.

El amplio estudio del Manhattan Institute y elaborado por la periodista Nicole Gelinas, presentado este miércoles, propone directamente desechar el referido plan y “reimaginar la prisión de Rikers Island, reconstruirla en la isla de 400 acres y aprovechar su ubicación única para proporcionar más libertad y flexibilidad a los reclusos”, sostiene el documento.

Si bien la pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve las graves deficiencias de la prisión Rikers Rikers, el informe destaca que mucho antes de que el coronavirus llegara las autoridades de la ciudad de Nueva aprobaron un plan para reemplazar el complejo con cuatro nuevas cárceles. En consecuencia, a la luz de la crisis presupuestaria que enfrentará la ciudad y las cruciales deficiencias del plan actual, informe recomienda una reevaluación.

En lugar de invertir dinero que podría no tener en cárceles estrechas repartidas por la ciudad, el informe sugiere reconstruir la prisión y priorizar los espacios y el bienestar de los reclusos. A medida que el virus Covid-19 continúa extendiéndose, muchos se preguntan cómo la ciudad puede reconstruir sus instalaciones carcelarias teniendo en cuenta tanto el trato humano de los detenidos como la salud pública, observa el informe.

El estudio insiste en que, dada la actual restricción presupuestaria, el compromiso de la ciudad de $ 8.7 mil millones para construir cuatro cárceles municipales potencialmente abrumará el presupuesto de capital, desplazando a otras prioridades críticas de infraestructura.

Así mismo, destaca que, más allá de las preocupaciones presupuestarias, el plan actual supone una reducción masiva en la población de internos durante los próximos años, hazaña que será extremadamente difícil de lograr sin comprometer la seguridad pública. Sin una reducción del 42 % en los reclusos en comparación con los niveles de 2019, la ciudad verá un hacinamiento grave en sus nuevas instalaciones o, en última instancia, no podrá cerrar completamente la prisión Rikers Island.

El análisis resume que, en lugar de comprometer miles de millones de dólares en un plan defectuoso, el alcalde y el concejo de la ciudad deberían considerar la reconstrucción de Rikers Island, transformando la cárcel en un moderno campus, tomando como ejemplo otros proyectos y diseños nacionales e internacionales para proporcionar una mayor seguridad, más espacio al aire libre para recreación, terapia y capacidad adicional para evitar el hacinamiento.

Reconstruir la prisión Rikers Island podría lograr importantes ahorros de costos debido a la logística sustancialmente simplificada de construir en un solo lugar, evitando los riesgos sustanciales del plan actual, incluidos los sobrecostos, los plazos vencidos, la capacidad insuficiente y, lo que es más importante, el riesgo de regresar a los edificios obsoletos actuales de Rikers Island para albergar a los internos peligrosos.

Los beneficios económicos

Reconstruir la prisión de Rikers Island podría lograr un costo significativo de ahorro en comparación con la construcción de las cuatro nuevas cárceles separadas en los condados, establece el informe.

Los costos de material y mano de obra serán los mismos. Sin embargo, la ciudad podría ahorrar en los costos logísticos de establecer cuatro sitios de construcción separados en cuatro barrios urbanos densamente poblados, lo que hace que todo sea de hormigón y barras de acero de refuerzo. Estos costos generales generalmente constituyen 20% de un gran proyecto, o casi $ 2 mil millones en ahorro.

El 20% en esta parte del proyecto, a su vez, produciría ahorros de más de $ 300 millones. Por otra parte, en los trabajos de construcción en Rikers Island, la ciudad tendría más flexibilidad de plazos. Eso simplemente podría lograr al transferir a los reclusos de una instalación antigua a una más nuevo a medida que se abre cada edificio, sin tener que luchar para cumplir el objetivo simbólico actual de cerrar la prisión de Rikers Island.

Además, eventualmente, la ciudad podría vender los sitios de las cárceles de Manhattan y Brooklyn a desarrolladores para viviendas de tasa media en el mercado, obteniendo una ganancia que podría invertir en la reconstrucción de la prisión Rikers Island. Los sitios de Queens y El Bronx son buenos candidatos para la clase trabajadora por debajo del mercado y vivienda de clase media, aunque tales proyectos probablemente requieran subsidio. De hecho, la ciudad había considerado alguna vez el sitio del El Bronx para viviendas “asequibles”.

El alto costo de construir cárceles en los condados

El informe del Manhattan Institute observa que plan de construir cuatro cárceles en los condados de Nueva York requeriría una inversión significativa del contribuyente y gobierno a más de la competencia para ejecutar a tiempo y dentro del presupuesto.

Sin embargo, según el estudio, la ejecución de este plan exactamente como se establece puede no incluso pagar, en términos de ayudar a la ciudad a lograr sus objetivos de cárceles más pequeñas, más seguras y más justas. No hay forma de garantizar que las cárceles más pequeñas en Brooklyn, El Bronx, Manhattan y Queens, construidas en entornos restringidos de gran altura, pueden proporcionar con éxito ampliar los espacio al aire libre o terapéutico. Tampoco no hay garantía de que las cárceles de gran altura puedan proporcionar a los visitantes una experiencia mejor y más rápida en la superación de obstáculos de transporte y seguridad.

Para reforzar la tesis de que la reconstrucción de la prisión Rikers Island es una mejor alternativa al plan de construir las cuatro cárceles en los condados de Nueva York, el informe argumenta que la reconstrucción aliviaría de forma sostenida el hacinamiento y lograr los objetivos de seguridad y equidad.

¿Por qué no quedarse en Rikers Island?

Finalmente, el documento coincide en la necesidad de eliminar cuanto antes las instalaciones existentes de Rikers Island, pero observa que antes de otorgar contratos multimillonarios de construcción y diseño, el alcalde y el concejo deberían detener este proceso ya que aún hay tiempo antes de la adjudicación, prevista hasta septiembre y noviembre de 2021. La ciudad debería aprovechar este tiempo para invitar a arquitectos y desarrolladores a proponer sus propias visiones de cómo se vería un Rikers reinventado.

Una completa reconstrucción, a la vez, permitiría a la ciudad lograr otro objetivo declarado: el cierre de las obsoletas instalaciones carcelarias de Rikers, que tienen más de ocho décadas.

¿Por qué no quedarse en Rikers Island y lograr lo mismo como meta? Transformar Rikers Island del fracaso al éxito. pregunta el informe.