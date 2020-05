Mascarillas que permiten beber sin exponerse al coronavirus: el invento más esperado del verano

A medida que el mundo asume la idea de que las mascarillas podrían ser parte del atuendo diario, la llegada del verano boreal genera nuevas inquietudes por el calor y la necesidad de mantener el cuerpo hidratado sin renunciar a la protección anti coronavirus.

Como opción, la artista Ellen Macomber diseñó una máscara facial con una pequeña ranura que permite usar un pitillo o pajilla para beber. Ella pensó en cócteles, pero en realidad aplican para cualquier liquido.

“Aquí en Nueva Orleans, nos gusta beber”, reconoció Macomber, quien comenzó a coser máscaras para unirse a la lucha contra el COVID-19, como lo han hecho muchos otros últimamente, y para mantener su negocio a flote a medida que las ventas minoristas caen.

Además de las máscaras, su tienda en línea también presenta una amplia selección de accesorios ornamentados, como bolsos, caftanes y capas, destacó el portal Fast Company.

These face masks come with a straw hole for sipping cocktails https://t.co/bAx4r6ydwx pic.twitter.com/WtGmn7zNio

— New York Post (@nypost) May 12, 2020