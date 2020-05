¿Por qué recibiste o recibirás menos dinero del esperado en cheque de estímulo de $1,200?

Hay al menos cinco razones

Mientras en el Congreso de Estados Unidos se baraja el envío de un segundo cheque de estímulo económico, decenas de los beneficiarios del incentivo mínimo de $1,200 dólares bajo la ley CARES han recibido o recibirán menos del dinero que estimaron.

Lo anterior se suma a la realidad de que millones todavía no reciben la ayuda por nivel de ingresos más altos, según lo dispone el calendario de distribución del Servicio de Rentas Internas (IRS), entre otros detalles.

De los grupos que se encuentran en la línea entre recibir una cantidad reducida del cheque o nada se encuentran los padres deudores de pensión alimenticia.

En el caso de beneficiarios en esta situación, sus cheques se verán reducidos por la cantidad de dinero que adeudan. En estos casos, el Buró de Servicios Fiscales notificará a los contribuyentes si su incentivo fue confiscado.

Los recolectores de deuda también podrían apropiarse de los cheques, según dispone la ley CARES. Cabe señalar que, en algunos estados, se han implementado medidas para evitar la intervención de estas entidades.

Otra razón para recibir menos dinero del esperado sería porque la persona no llenó la planilla del 2019. El IRS basa el pago de estímulo ya sea en los datos contenidos en la declaración de impuestos de 2018 o 2019. Este año, la agencia retrasó la fecha límite de presentación hasta el 15 de julio, por lo que si usted es un contribuyente que no ha radicado la documentación, el IRS haría el estimado con la información no actualizada. Esto podría afectar el cálculo, y, por ende, la cantidad de dinero que reciba. Si usted entiende que su pago debe ser reajustado, puede hacer el movimiento al momento de procesar las planillas del 2020.

Otra circunstancia que evitaría que reciba más dinero sería porque no cualifica para el pago de $500 por dependiente.

Para ser elegible para un pago adicional bajo esta categoría, los menores deben ser menores de 17 para el año que IRS utiliza para establecer el pago; los dependientes deben haber vivido con los padres por al menos medio año y los padres suministrarle al menos la mitad del apoyo financiero; los menores deben ser reclamados como dependientes por padres que estén naturalizados o portar Green Card; los menores deben ser ciudadanos o portar Green Card. Los menores además deben contar con un número de Seguro Social.

Si usted es estudiante universitario, pero es reclamado como dependiente, no cualifica para el pago de $500 o el pago mínimo mensual para individuos de $1,200, según dispuesto por la legislación aprobada. La opción que tienen estos jóvenes es reclamar los $1,200 el próximo año si presentan impuestos en el 2020 y no son reclamados como dependientes.

Una quinta razón para recibir menos dinero es si usted es un adulto (como los discapacitados) al que reclamaron como dependiente por sus hijos adultos no cualifican. La misma opción para reclamar el pago en el 2020 aplica en estos casos.