“Eres un estúpido”: Ricardo Peláez revivió su épica pelea con David Faitelson en TV

El director deportivo de las Chivas se arrepiente de haber insultado al comentarista

Ricardo Peláez y David Faitelson tuvieron varias discusiones cuando coincidieron en el programa Futbol Picante de la cadena ESPN, pero hubo una que quedó en la memoria de la afición.

El encontronazo se dio en el 2018 cuando hablaban de la salida de Peláez de la directiva del América. Faitelson aseguró que Miguel Herrera había negociado regresar a Coapa a cambio de que Ricardo se fuera de las Águilas por lo que el exfutbolista lo insultó: “Eres un estúpido”. La pelea continuó mientras Rafael Puente intentaba calmar las aguas, sin embargo continuaron peleando en la parte final del video.

Después de dos años, el director deportivo de las Chivas habló de la acalorada discusión y en charla con el narrador de TUDN Enrique ‘Perro’ Bermúdez en un podcast del Rebaño, aseguró que cometió un error al insultar a su excompañero.

“Cometí el error de insultarlo al aire, es de las cosas que no deben suceder; quizá hoy la gente lo toma a broma y todo eso pero son errores que comete uno y calenturas del momento. Es como cuando estás en la cancha y te dan una patada, dependiendo de la actividad que estés ejerciendo”, comentó Peláez.

¿Quién chocó un auto en 🇩🇪? 💥

¿Quién pidió 'lasaña española'? 😅 🚨 Escucha en Spotify tooodas las anécdotas que nos contaron @RPELAEZ9 🎙️ y @enriquebermudez 🐶▶️https://t.co/HbhLHiyIIK pic.twitter.com/wEBEnT6dfL — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 14, 2020

De igual forma, el directivo apuntó que admira a Faitelson y solo fue un mal momento que vivieron.

“Lo catalogo como un error de los dos, no debió suceder. Sucedió y debemos aprender ambos, el (David) tiene una trayectoria muy importante en los medios, lo respeto y admiro mucho, como ex compañero siempre he sido agradecido con quien me da trabajo, estuve poco tiempo, contento pero conociendo mucha gente y valoro la amistad que hice con ellos pero simple y sencillamente lo catalogaría como un mal momento que no debió suceder”, aclaró el exfutbolista.

Esta pelea ha sido objeto de memes y de parodias, como la de un usuario de Tik Tok que se hizo famoso al replicar la discusión entre Peláez y Faitelson.