Explosión en oficina postal de Nueva York dejó un muerto y un herido; policías chocan en ruta a la escena

Un extintor de incendios explotó ayer en una oficina postal de Chelsea (NYC), matando a un contratista que trabajaba allí, dijeron las autoridades.

La explosión tuvo lugar en el 4to piso de la edificio “General Morgan” de USPS en 341 9na Av, cerca de W. 29th St., alrededor de las 8:15 a.m. del miércoles.

“Sonó como una bomba”, dijo a Daily News Noel Tlatelpa, un testigo que trabaja en la cuadra de la instalación. “Entonces todo fue un caos”.

Un contratista de 35 años que trabajaba en el edificio fue herido en el cuello y murió en el lugar, dijeron las autoridades. Su nombre no fue divulgado al momento.

“Estaba jugando con el extintor de incendios en el cuarto piso y explotó”, dijo un empleado de correos, que no quiso ser identificado.

Un colega de 26 años de la víctima sufrió un corte profundo en el brazo derecho y fue trasladado al Hospital Bellevue.

Mientras tanto, un escuadrón de la policía de Nueva York que corría hacia la escena golpeó fuertemente un vehículo en 25th St. y 9th Ave.

Los dos oficiales en la patrulla y la mujer que conducía al auto chocado fueron llevados al hospital con lesiones menores.

Un portavoz de USPS dijo que ningún empleado postal resultó herido en la explosión y que el servicio de correo no fue interrumpido.

