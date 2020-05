Policía mató a su mejor amigo con 5 disparos en Nueva York

Errick Allen, joven oficial de NYPD acusado de matar de cinco balazos a su mejor amigo en Long Island (NY) la noche del martes, presuntamente estaba borracho y disparó después de una discusión, dijo la madrastra de la víctima.

El policía novato de 26 años supuestamente abrió fuego contra la víctima cerca de las 8 p.m. del martes en Langdon Road, Farmingdale.

La víctima, un repartidor de pizza local llamado Chris Curro (25), recibió dos balazos en la cabeza, otro par en el cuello y uno en el hombro, dijo su madrastra, que se identificó como “Ellen”.

“Eso no es defensa propia”, agregó la mujer en declaraciones al New York Post.

“This wasn’t self-defense, this was an execution,” the victim’s stepmother told us. https://t.co/yErgYgSbQM

Off-duty NYPD rookie cop Errick Allen, 26, fatally shot a lifelong friend during a fight outside a Long Island home.

Señaló que estaba sorprendida por el horrendo crimen porque el policía era “el mejor amigo” de la víctima. “Creció con Chris. Estos no son dos extraños. Estos no son dos muchachos que se acababan de conocer (…) Crecieron con pijamadas entre ambas casas”.

El comisionado de policía del condado Nassau, Patrick Ryder, declaró a Newsday que una pelea entre los dos jóvenes se había intensificado antes del asesinato.

“El sospechoso y las víctimas eran amigos de la infancia; crecieron juntos “, agregó.

"The suspect and victims were childhood friends; they grew up together," Nassau Police Commissioner added. https://t.co/6E91jU80vj

