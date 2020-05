Spotify ofrece tres meses gratis de su cuenta Premium

La empresa de streaming de música Spotify anunció que ofrecerá tres meses de su cuenta Premium sin costo a aquellos que utilicen la versión gratuita y que nunca hayan pagado por la versión sin anuncios o si la cuenta es nueva.

Los tres meses gratuitos no aplicarán para aquellos que alguna vez tuvieron Spotify Premium y cancelaron para pasarse a la versión con anuncios.

La promoción de tres meses gratuitos estará disponible hasta el 30 de junio de 2020. Los precios pueden consultarse en su página de planes y el resto de países en que se ofrece disponible el servicio de música por streaming.

La tecnológica confirmó que el plan familiar da acceso a Spotify Kids, la app independiente para que niños de 3 años en adelante puedan escuchar música. Esta versión ofrece un total de 8.000 canciones y más de 60 experiencias de audio entre las que se incluye una versión narrada de Harry Potter.

Introducing enhanced parental controls in the Spotify Kids app 🎉

We’ve made it easier for parents to monitor what their kids are listening to and block the songs that they don’t like! 👉https://t.co/BJCzwot83a pic.twitter.com/34TnQIsdeM

— Spotify USA (@SpotifyUSA) May 12, 2020