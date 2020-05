Así es la exclusiva mansión en la que Neymar pasa la cuarentena junto a ‘dos amiguitas’

View this post on Instagram

@neymarjr está compartilhando um pouco da sua rotina de exercícios em casa, para te ajudar a ficar pronto para a temporada 2021 do Red Bull Neymar Jr's Five 💪🏆⚽ . . @neymarjr is sharing his home workout routine, so we can stay ready for the Red Bull Neymar Jr's Five season in 2021 💪🏆 ⚽ #neymar #neymarjr #workout #stayhome #neymarjrshomeworkout #redbullneymarjrsfive #outplaythemall