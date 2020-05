La falta de besos provoca enfermedades

Los besos, al compartir salvia, están desaconsejados si hay riesgo de contagio

Mostrar cariño es necesario. Es el reflejo de la intimidad que existe entre dos personas, así se demuestra lo que se siente hacia la otra persona y se comparten emociones.

Estamos a hacer todo esto a través de los besos, ¿pero qué pasa ahora cuando besar y el contacto físico parece ser un riesgo para la salud?

Un beso tiene el poder de liberar hormonas que activan tus sentidos y generan felicidad. Según cuenta Sylvia de Bejar, especialista en relaciones de parejas, a Cultura Colectiva, las personas que besan por las mañanas rinden mejor en sus actividades diarias. Tienen mejor estado de ánimo y son más capaces de superar cualquier disgusto.

Besar ayuda a evitar enfermedades y activa positivamente tus sentidos.

Dejar de besar da paso a una sensación de frialdad y tristeza, lo que puede provocar depresión.

Los besos tendrán que esperar

Francisco Peinado Ibarra, jefe de Servicio de Urología del Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, en Madrid, España, informó de que “no hay evidencias” de que el coronavirus esté presente en el semen o los fluidos vaginales. En cualquier caso, apuesta por evitar los besos durante las relaciones sexuales.

Esto es porque el virus se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada cuando tose, estornuda o habla muy cerca. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas en los pulmones.

“El beso es una práctica muy común durante el coito, y el virus se transmitirá a través de la saliva. Besarse con alguien es, lógicamente, lo más arriesgado“, explica el doctor.

Lavado de manos

Otra precaución que hay que tomar es el lavado de las manos antes de cualquier relación sexual.

A día de hoy, cualquier práctica sexual o contacto puede representar un riesgo de infección. “Si usted o su pareja tienen el Covid-19, el consejo es que se aíslen y extremen las medidas de higiene con lavado de manos continuo, no compartir el baño ni ningún material de uso común y, lógicamente, no tener relaciones sexuales“, resume.

La recomendación del especialista es que solo se interactúe con la gente para cosas que son esenciales. “Si acabamos de conocer una nueva pareja, es importante guardar las precauciones anteriores. Quizás es mejor esperar a que pase este período para tener contacto físico“, advierte como mejor opción.

No tener contacto físico no quiere decir que no podamos demostrar, más que nunca, que estamos ahí para la otra persona. Llenarla de cariño con bonitas palabras y actos que la sorprendan. Es un buen momento para fortalecer relaciones en estos tiempso tan inciertos.