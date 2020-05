Mohamed Hadid, papá de Gigi y Bella, construye mega mansión ilegal junto a la de Harry y Meghan Markle

El papá de las súper modelos está construyendo una mega propiedad, en un terreno de 100 acres, a un costado del búnker donde vive la expareja real

Mohamed Hadid, de 71 años, famoso por construir hoteles y grandes mansiones en Bel Air y en Beverly Hills, está edificando una más a un costado del sitio en el que actualmente radican el Príncipe Harry y Meghan Markle.

De acuerdo a Daily Mail, el papá de las modelos Gigi y Bella Hadid, es el propietario de una imponente casa que se está construyendo en la zona de Beverly Ridge Estates.

La mansión, que cuenta con un terreno de 100 acres, estará dividida en cuatro pisos y contará con 15 recámaras, 22 baños y dos piscinas.

Hasta el momento se desconoce la fecha aproximada de la conclusión de la obra, al haber sido detenida por Los Angeles Departament of Building and Safety, pues encontraron inconsistencias en el proyecto, ya que no cumplía, al pie de la letra, con el permiso de construcción que le fue otorgado.

Los problemas para Mohamed Hadid comenzaron desde el 2012 cuando un grupo de excursionistas denunciaron que había cercado una parte del Hanstain Trail, un tramo muy popular para el senderismo.

Tras la queja ciudadana, un juez le ordenó al magnate derribar la cerca, sin embargo, en 2016 otro juez se puso de lado de Hadid.

Cuando creía que su nueva obra arquitectónica ya no le daría más dolores de cabeza, el pasado otoño los inspectores de Los Ángeles encontraron que no cumplía con el permiso de construcción, por lo que ordenaron parar todo tipo de trabajo hasta que regularizara su situación, ya que de no hacerlo, le revocarían el permiso.

Aunque no se revelaron el tipo de irregularidades en las que incurrió, trascendió que Mohamed Hadid está en la mejor disposición de corregirlas, pues no quiere que le suceda algo similar a lo que vivió con una de sus mansiones de Bel Air, la cual tendrá que ser demolida tras once años de construcción.

La casa de Bel Air, conocida como Bel Air Strada Vecchia, será derribada después de que Hadid ignorara en tres ocasiones los llamados a detener la obra.

El proyecto original contemplaba una casa de 15 mil pies cuadrados de construcción, pero al millonario se le hizo fácil extenderla hasta los 30 mil, lo que causó la molestia de sus vecinos, quienes argumentaron que su mega construcción representaba un peligro para sus casas.

Además de sus problemas con las mansiones de Bel Air y de Beverly Ridge Estates, Los Angeles Departament of Building and Safety podría revocarle una decena de permisos más, si sigue sin acatar las reglas de construcción.

Sigue leyendo

Conoce el impresionante búnker donde viven Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia

Conoce la mansión de Miami, Florida, en la que Silvestre Dangond celebró su cumpleaños

Así es la casa de Kimberly Loaiza a la que entraron a robar y a la que, por miedo, no piensa volver

Conoce el exclusivo apartamento de Martha Higareda en Nueva York