Se suicidó dentro de tribunal en Nueva York un oficial de la corte ex bombero

Mark Sidor, oficial de la corte de Southampton (Long Island), fue encontrado muerto en su oficina por una presunta herida de bala autoinfligida, confirmó un funcionario de la policía local.

Sidor, de 56 años, trabajaba en el Tribunal de Justicia de Southampton Town.

El lunes en la mañana se presentó a trabajar en la corte de Jackson Avenue en Hampton Bays y luego fue descubierto muerto en su oficina, dijo ayer a New York Post el jefe de policía de la ciudad, Steven Skrynecki.

La oficina del médico forense del condado Suffolk no ha determinado oficialmente la causa de muerte.

La noticia sorprendió porque “Era un hombre muy dedicado a este trabajo”, dijo Skrynecki. “Era un hombre de familia muy querido (…) Era un profesional consumado de mentalidad comunitaria… un servidor público estelar”.

Sidor trabajó para la ciudad durante más de 36 años y también fue jefe de bomberos de East Quogue, según el periódico local The Independent.

Barbara Wilson, una de las cuatro jueces de Southampton, dijo que Sidor era “muy profesional” y “Siempre fue una luz brillante en esa corte”.

Aunque la corte ha estado cerrada debido a la pandemia de COVID-19, Sidor estuvo allí el lunes por la mañana para una reunión con los jueces de cara a un plan de reapertura segura.

former Long Island (NYC suburb) fire chief, so a shout out to @NYCEMSwatch :https://t.co/ArsxPYa7GR

— harlem medic emeritu (@harlemedic) May 14, 2020