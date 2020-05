Videojuegos logran las ventas más altas en la historia en EU

La venta de videojuegos alcanzó ganancias por $9,580 millones de dólares durante el primer trimestre de 2020

Ante las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, la venta de videojuegos alcanzó ganancias por $9,580 millones de dólares durante el primer trimestre de 2020 en Estados Unidos, un aumento del 11% respecto al 2019, la cifra más alta en la historia.

El reporte compartido por la firma NPD Group señala que los juegos más populares son “Animal Crossing: New Horizons”, “Call of Duty: Modern Warfare”, “DOOM Eternal”, “Dragon Ball Z: Kakarot”, “Fortnite”, “Grand Theft Auto V”, “Minecraft”, “MLB The Show 20” y “NBA 2K20”.

Según el reporte, los gamers de Estados Unidos gastaron $10,860 millones en juegos de computadora, hardware y accesorios durante el primer trimestre de 2020, lo que representa un aumento del 9% en las ventas respecto al año anterior.

El reporte indica que el aumento de ventas de la consola y el software para Nintendo Switch compensó las caídas en otras plataformas de hardware, por lo que el mercado general de hardware de videojuegos aumentó en 2% en este trimestre y alcanzó ventas de $773 millones.

Te puede interesar:

Grand Theft Auto 5 está gratis en la tienda de Epic Games

Fortnite llegará para PlayStation 5 y Xbox Series X

Videojuego de Tony Hawk estará de regreso en septiembre