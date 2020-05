Arrestan a hombre desnudo tras homicidio e incendio en Nueva York

Un homicidio en Harlem (NYC) tuvo una sorpresa adicional para las primeras autoridades en responder a la escena: un hombre desnudo que vigilaba la puerta del edificio.

El sujeto desnudo no identificado de 31 años estaba bloqueando el camino de policías y bomberos que llegaron a 409 East 120th St. alrededor de las 4:20 a.m. esta madrugada, para atender a otro hombre con múltiples puñaladas dentro del apartamento 9G, que además había sido incendiado, dijeron las autoridades.

Las imágenes de video obtenidas por New York Post muestran a un hombre blanco musculoso, completamente desnudo, con las nalgas tatuadas y una cara ensangrentada siendo retirado del edificio boca abajo por un equipo de policías y bomberos, mientras una multitud se reúne en la acera.

“¡Él comenzó el fuego! ¡Intentó matarnos a todos aquí!”, grita una mujer en el video mientras el hombre, que no dice nada, es atado a una camilla y cargado en una ambulancia.

Los cargos están pendientes contra el hombre, que fue llevado al Metropolitan Hospital en East Harlem, para una evaluación, dijo la policía. No se sabe si es sospechoso del homicidio e incendio como gritó la mujer.

La víctima, de 30 años, no ha sido identificada. Un policía también fue subido a una ambulancia.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el incidente, una de ellas de gravedad, dijo el FDNY.

