Las vestuarios más escandalosos e icónicos de Jennifer Lopez

JLo es una de las artistas más hermosas y talentosas del momento, mira cómo ha hecho historia

Jennifer Lopez está en el mejor momento de su carrera, no solo causó sensación con el espectáculo de medio tiempo que dio al lado de Shakira, sino que brilló en los Globos de Oro y actualmente está presumiendo su nueva línea de zapatos. Lo cierto es que la cantante y actriz no ha parado ni parece que parará pronto.

Y es que con el paso del tiempo JLo se ha consolidado como una de las mujeres más talentosas y activas del medio artístico, no solo ha logrado brillar como cantante y actriz, sino también como productora, modelo, bailarina y coreógrafa, en resumen no hay marca que no quiera su imagen en ella. A lo largo de sus años de actividad la hemos visto lucir atrevidos e intrépidos looks que han dado mucho de qué hablar. Hoy te traemos los más escandalosos e icónicos.

1. El look Versace

El emblemático look que vistió para los Grammy del año 2000 marcó una etapa en la vida moderna pues gracias a este look Google se inspiró para crear “Google Images”. Y es que el impacto que causó JLo fue tan grande que la compañía recibió miles de búsquedas de personas que querían conocer los detalles del escote de JLo. No cabe duda que es un efecto que solo ella podía hacer.

2. Rompiendo el código de vestimenta

Para la noche de los Grammy del año 2013 Jennifer se burló del código de vestimenta con un atrevido look que lo decía todo. “Como podrán ver, leí el memo“, bromeó esa noche ante la prensa. Y es que la CBS había lanzado una dura condición para atender a la noche más importante de la música: “Nada de pechos, traseros o enseñar partes privadas”, decía el comunicado que recibieron los artistas sobre sus interpretaciones en aquella noche. JLo más tarde confirmaba a E! que “la advertencia no decía nada de enseñar pierna o un poco de hombro. Pensé que estaba comportándome como una niña buena”.

3. Legendaria en dorado

Para la noche de los Golden Globes del 2009 la cantante fue acompañada de su ex Marc Anthony sin embargo lo que realmente acaparó las miradas fue el hermoso y muy atrevido vestido color dorado de la marca Marchesa. El atuendo tenía todo: un profundo escote, un desnudo por la espalda y era completamente dorado, JLo prácticamente llegó como una estatuilla de Oscar a los Globos.

4. Mini vestido rompiendo esquemas

Parece que la ceremonia de los Grammys es la preferida para la cantante en cuestión de presumir sus looks. Para la gala del 2011 acudió con este mini vestido de Emilio Pucci que la hacía ver sumamente casual pero a la vez lista para una alfombra roja. Además el cabello alborotado gritaba que a sus 40 años seguía luciendo espectacular (y lo sigue haciendo a los 50).