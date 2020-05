Rodolfo Pizarro y Alan Pulido se dan tremendo agarrón con Antonio Carlos Santos en Twitter por sus famosas mascarillas

El exjugador del América criticó a los futbolistas por sus costosas mascarillas

Los futbolistas de la MLS, Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, han estado en medio de la polémica luego de que ambos mostraron que utilizan costosas mascarillas de la marca Louis Vuitton para protegerse del coronavirus, por lo que han recibido muchas críticas.

La diferencia entre nacos con dinero, y millonarios. pic.twitter.com/Coc77Lz3hh — M. A. G. Lagunes (@laplumadelpoyo) May 15, 2020

Por supuesto, no podía faltar la critica del exjugador del América, Antonio Carlos Santos, quien constantemente tiene opiniones agresivas hacia los personajes del fútbol que no son de su agrado, incluidos Pizarro y Pulido, por lo que no dudó en atacarlos en Twitter.

Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los 🥚 🥚 de el 🤼‍♂️ luchador ?? 😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍😆 felicidades @alanpulido @rpizarrot No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto q son 😂😂😂😂 https://t.co/5w19qKWLx1 — Carlos Santos (@negrosantos13) May 16, 2020

Sus palabras tuvieron eco, ya que el jugador del Inter Miami le respondió que podía darle trabajo de secretario o jardinero ya que le hace falta empleo.

Como ves compadre @alanpulido le hace falta trabajar a mi negrito, lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín ? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer 😂 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) May 17, 2020

Alan Pulido también tuvo replica y apuntó que podía darle trabajo de lava coches.

Jjajjjajajja de mi secretaria no creo hermano es mucho para el, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi @negrosantos13 🤷🏻‍♂️😂🏎 https://t.co/1eCVOtp1JP — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 17, 2020

Antes, Pulido comentó que las mascarillas, que tienen un costo entre 85 y 125 dólares, les fueron regaladas.