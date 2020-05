Una pandilla de Miami obliga a sus nuevos miembros a apuñalar a personas por la calle

La policía está buscando a un hombre tras ver unas imágenes en las que aparece apuñalando a otro hombre en una gasolinera de Miami en marzo. El ataque ocurrió justo después de las 8 de la mañana del 18 de marzo en la estación de servicio situada en la 6201 N Miami Avenue, según dio a conocer la policía de la ciudad de Miami.

Un hombre de 76 años estaba poniendo gasolina a su vehículo cuando se le acercó por detrás, de acuerdo a la versión de la policía. En cuestión de segundos, el sospechoso lo apuñaló y salió corriendo.

Detectives need assistance in identifying the subject seen in the video who stabbed an older gentleman on Wed, 3/18/20 at approx. 8 a.m. at 6201 N. Miami Ave. If you recognize him or have any additional info, please call 305-579-6111 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/7VrL11Xf0J

— Miami PD (@MiamiPD) May 14, 2020