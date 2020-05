Arrestan a cirujano de Massachusetts por el asesinato de su esposa

Un médico cirujano de Massachusetts fue arrestado el domingo como principal sospechoso de la muerte de su esposa.

Ingolf Tuerk, de 58 años, fue acusado del asesinato de Kathleen McLean, de 45 años y cuyos restos fueron encontrados cerca de su casa de Valley Road en Dover.

La mujer fue reportada desaparecida el jueves. El hecho fue declarado sospechoso por la oficina del fiscal de distrito de Norfolk Michael W. Morrissey. Por el momento se desconoce cómo murió la mujer.

Quiet this morning at the family home in Dover. A friend just came by with these flowers and this bear. She said “it’s a sad situation” and wouldn’t say much more. No police activity here and unclear where victim’s body was found. #WCVB https://t.co/j2OBZ6j45p pic.twitter.com/bPNOnfnIGY

— Josh Brogadir (@JoshBrogadirTV) May 17, 2020