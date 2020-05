Entre globos, Cassandra Sánchez Navarro abre su saco y deja ver que no trae ropa interior

View this post on Instagram

Con @johnnduranphoto en 📸 @george_figueroa como stylist y peinados y los tips de la reina @cristinacuellar para maquillarme. Los extraño. 🦋 Pd. No se quien veo últimamente cuando me toman fotos. Tantas mujeres veo aqui y ninguna soy yo. No se si me da gusto o miedo. En parte claro que me da emoción saber que podría ser tantas mujeres diferentes. Al mismo tiempo no se si, personalmente, me estoy encontrando o perdiendo. Guess we’ll find out.