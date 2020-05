Horóscopo de El Niño Prodigio 17 de mayo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

03/21 – 04/19

Si utilizas tu imaginación y controlas ese fuerte temperamento que tienes, podrás lograr algunos éxitos. Serás vulnerable al engaño, así que hoy no confíes en las personas a las que no terminas de conocer del todo.

04/20 – 05/20

Está comprobado que llevarse bien con la gente te resulta complicado últimamente. Te sientes incomprendido, e incluso de la más mínima ocurrencia pueden surgir acontecimientos que te lleven a grandes altercados.

05/21 – 06/20

Este será un día de cambios, es posible que tus emociones fluyan de una forma inestable. Tus proyectos podrán ser realizados si te serenas; todo lo que empieces tendrá buenas oportunidades, pero dependerá de tu actitud.

6/21 – 7/20

Te sientes un poco tenso y no has sido capaz de determinar el motivo. No te quejes y simplemente acepta lo que sientes, busca contención en tu pareja, si la tienes. Este estado de ánimo se irá tan rápido como apareció.

07/21 – 08/21

Tu mente estará aguda y disciplinada; así podrás planificar nuevos proyectos. También te comportarás de una forma responsable, con seriedad y con un juicio firme, algo que te dará muy buenos resultados.

08/22 – 09/22

Las relaciones afectivas pueden ser un punto de mira importante, porque levantarás pasiones. Puedes tener el ardiente deseo de concretar una relación, pero tus emociones pueden hacerte perder la visión de la realidad.

09/23 – 10/22

Este podrá ser un día de sentimientos encontrados en el que tal vez sientas cierta desilusión o desánimo, porque quizás tengas que sacrificarte en el sector familiar. Puedes sentirte algo presionado en este sentido.

10/23 – 11/22

Utiliza tu inteligencia y comunica tus ideas, habrá aspectos positivos para la puesta en marcha de los proyectos que tengas en mente. Algo nuevo está a punto de aparecer, sentirás entusiasmo con los nuevos propósitos.

11/23 – 12/20

Solamente creando un equilibrio entre el dinero que ingresa y el que gastas, podrás llegar a unas negociaciones con éxito. Además, te comportarás con un elevado espíritu, para ayudar a las personas que están cerca de ti.

12/21 – 01/19

La gente puede sentir que sus pensamientos y sentimientos están en sintonía con los tuyos, porque te ven como a un ser encantador. Sólo encontrarás dificultades si le temes a tus emociones. No te resistas, sincérate.

01/20 – 02/18

Experimentarás una mezcla de algunas emociones relacionadas con la desilusión o la melancolía. Tu fuerte temperamento deberá ser controlado, de lo contrario, tendrás un altercado con alguien. Vamos, cambia tu vibración.

02/19 – 03/20

Disfrutarás como nunca en compañía de tus amistades; así que si es posible, intenta estar con ellos. Por otro lado, si tienes pareja, podrías planear algo que sepas que le guste. O ábrete al amor, que está cerca de ti.

