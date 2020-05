No todo es júbilo: le llueven críticas a la Bundesliga por regresar el fútbol a las canchas

La Bundesliga regresó y eso ha producido alivio en los clubes de todo el mundo, mientras que dentro y fuera del mundo del fútbol ha recibido brutales críticas a su proceder en medio de la pandemia.

El regreso, pese a la anomalía de las estadios vacíos, se puede calificar de “logro conseguido”. No hubo incidentes. Todos los responsables cumplieron los protocolos de prevención fijados y no se presentaron las aglomeraciones fuera de los estadios que algunos temían.

Pese al regreso, que es calificado por muchos como la recuperación de un pequeño trozo de normalidad -aunque en condiciones poco normales- , entre los aficionados al fútbol hay escepticismo ante el retorno.

Los ultras, sobre todo, desde que se empezaron a fraguar los planes, repitieron hasta la saciedad que el fútbol sin espectadores no es fútbol.

“El derbi sin fútbol no es derbi, hubiera sido mejor no jugarlo”, dijo un hincha del Borussia Dortmund a la Televisión Alemana tras el triunfo de su equipo ante el Schalke en el derbi del Ruhr.

Junto los ultras, también desde fuera del fútbol hay críticas al regreso de la Bundesliga que vienen de quienes consideran que el operativo que se ha desplegado para posibilitar el retorno representa un tratamiento preferencial al fútbol y un agravio comparativo con otros sectores de la sociedad:

Los más de 1.700 test de coronavirus que se han realizado entre jugadores, cuerpos técnicos, fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos, sostienen los críticos, hubieran podido ser necesarios en otras partes.

