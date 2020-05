SpaceX pospone envío de satélites Starlink debido a tormenta tropical

La empresa de Elon Musk, SpaceX pospuso para el próximo martes el envío de satélites de la red Starlink que tenía previsto hacer este domingo desde el Centro Espacial Kennedy (Florida) debido a la tormenta tropical que se formó este sábado cerca de las costas del centro de estado.

El lanzamiento del cohete Falcon está previsto ahora para las 03:10 hora local del martes y dependerá de las condiciones meteorológicas de Florida, informó la compañía.

Due to a tropical depression developing off the Southeast Coast of the U.S., now targeting Tuesday, May 19 at 3:10 a.m. EDT for the Starlink mission—SpaceX teams will continue monitoring launch and landing weather conditions

— SpaceX (@SpaceX) May 17, 2020