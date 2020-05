USCIS aplicará 10% extra a los costos de trámites migratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) afirma que se quedará sin dinero este verano y comenzará a aplicar un recargo del 10% a las tarifas de solicitudes.

La decisión fue confirmada por The Wall Street Journal, pero la semana pasada el periodista Hamed Aleaziz, de BuzzFeed, adelantó que un funcionario confirmó el plan y la crisis que enfrenta la agencia.

“Nos quedaremos sin recursos este verano y, sin una intervención congresista, estamos en riesgo de cubrir los salarios, así que debemos tomar acciones drásticas para mantener la agencia a flote”, habría dicho un oficial migratorio a empleados de la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

NEW: Top USCIS official tells staff in email that the agency is in a dire position:

USCIS "will exhaust its funding this summer, and without congressional intervention, we risk not being able to make payroll and will have to take drastic actions to keep the agency afloat."

— Hamed Aleaziz (@Haleaziz) May 15, 2020