Zuria Vega reveló que provocó una crisis familiar con su primer protagónico

Abandonó la preparatoria para dedicarse a la televisión

Aunque es hija de uno de los primeros actores más importantes de México y sus dos hermanos también pertenecen al medio artístico, Zuria Vega confiesa que los inicios de su carrera no fue nada fácil, pues sus padres no querían que formara parte del espectáculo siendo apenas una joven que tenía un gran futuro por delante.

En entrevista para el programa “Foro 7”, la actriz reveló que cuando Roberto Gómez Fernández le dio la oportunidad de protagonizar la telenovela “Alma De Hierro”, don Gonzalo Vega y doña Leonora Sisto se enojaron mucho con ella, pues tomó la decisión de dejar la escuela para dedicarse de lleno a la actuación.

“Cuando le dije a mi mamá, ardió Troya porque mi mamá lloraba que la escuela y que 16 años haciendo el bachillerato internacional y le dije que me comprometía a acabar pero que no podía dejar pasar eso. Mi papá me apoyaba más y le habló al productor y le preguntó si había forma de acomodar los llamados, pero no. Lo que pasó fue que me salí de la preparatoria cuando me faltaban seis meses para terminarla”, dijo Zuria.

Para finalizar, la protagonista de “Mi Marido Tiene Más Familia” reveló que no estudió actuación de manera profesional porque se salió de su casa muy joven; sin embargo, toma cursos constantemente para mejorar, pues sabe que el público es cada vez más exigente y piden trabajos de mayor calidad.

