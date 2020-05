Hijo del ‘Loco’ Abreu ya respondió al presunto interés de Chivas

Al joven le halaga que el Guadalajara se fije en él

Las Chivas siempre serán un equipo al que difícilmente despreciará un futbolista mexicano, por tal razón, Diego Abreu, hijo del “Loco” Abreu, confesó que si el Rebaño lo busca, no dudaría en firmar con ellos.

Con 16 años, actualmente milita en el Defensor Sporting de Uruguay, pero dijo estar halagado por el interés que las Chivas tienen en sus servicios.

“La verdad que estoy muy agradecido con Chivas y Necaxa por tenerme en cuenta. Si se me da la oportunidad, claro que sí. Porque Matías Cendejas me habló muy bien del club (Chivas), me habló de cómo trabajaban. No es compañero mío, pero me han hablado de Luis Puente, que trabaja muy bien en Chivas, entonces, si me toca, claro que sí iría”, dijo Diego Abreu para TUDN

En el tema de Selección Mexicana, el delantero ya vistió la playera del Tri en las categorías Sub-16 y Sub-18, sin embargo, no descartó la posibilidad de representar a Uruguay.

“Sin duda, si yo me decido por México, vamos a ir por todo. Yo quiero irme satisfecho y contento del trabajo que realice en México. Papá lo único que me dice es que yo disfrute, como bien dije: al igual que le di el sí a México, si el día de mañana me llama Uruguay también le voy a dar el sí, y al haber estado en ambas selecciones, tendría que escoger una”, confesó el “Loquito” Abreu.