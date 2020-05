La Gran Manzana sigue sin cumplir 4 de las 7 exigencias del Estado para poder reabrir

A pesar de ello, el Alcalde se mostró confiado en que las cosas van por buen camino y la ciudad pueda abrir en la primera mitad de junio

El gobernador Andrew Cuomo anunció este lunes, que seis de las 10 regiones que componen el estado de Nueva York, ya están en marcha con sus procesos de reapertura, debido a que cumplieron las 7 métricas exigidas por el Estado para empezar a reactivar sus economías, abrir negocios y relajar la cuarentena por el COVID-19. Pero la Ciudad sigue sin cumplir los estándares requeridos.

Cifras del Estado revelan que la Gran Manzana hasta ahora ha cumplido satisfactoriamente con 3 de los 7 requisitos para abrir: (reducción de hospitalizaciones generales, disminución de muertes y realización de pruebas). Pero está en números rojos en cuanto a nuevas hospitalizaciones, capacidad hospitalaria, que exige que se tenga al menos el 30% de sus camas libres, capacidad en las UCIs, que requiere el mismo porcentaje de unidades disponibles y capacidad de seguimiento y rastreo de pacientes nuevos que den positivo.

“Todos deberían ver las métricas de sus regiones para tomar acciones”, dijo el gobernador Cuomo, quien se mostró confiado en que los neoyorquinos actuarán de manera disciplinada en los próximos días, respetando normas como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y mantenerse en sus casas, para poder cumplir pronto las exigencias e iniciar el proceso de reactivación.

El alcalde Bill de Blasio también se mostró optimista sobre el avance de la Ciudad, y aunque admitió que cumplir con las 7 métricas no será cosa de un par de días, aseguró que espera que la reapertura para la Gran Manzana sea una realidad en junio.

“Claramente estamos teniendo progresos en algunas de las métricas, pero en otras, como camas disponibles en los hospitales y en las UCIs, necesitamos ir más allá”, dijo el mandatario local. “Pero estamos cerca de esas metas en la mitad de junio”.

De Blasio mencionó en particular el tema del entrenamiento y la contratación de personal que siga y rastree los nuevos contagios y a sus contactos y también manifestó que espera llegar a la capacidad requerida antes de la primera quincena del próximo mes.

“No se puede garantizar nada en la vida, pero si miramos los indicadores de la Ciudad y del Estado, ambos están alineados para la primera mitad de junio”, reiteró el mandatario municipal, advirtiendo que lo que menos pretende es reabrir la ciudad y luego cerrarla otra vez.

“Nuestro objetivo es hacerlo bien la primera vez. No estamos abriendo las compuertas de una vez. Hemos visto que otros lugares hacen eso, y lo pagaron caro”, dijo el político.

El mandatario tambien se refirió al llamado “plan A” que tiene hasta ahora la Ciudad de mantener las escuelas abiertas para el nuevo año escolar, en septiembre próximo, pero advirtió que desde ya se están analizando planes para actuar ante el escenario de que no se puedan abrir por el COVID-19.

“Tenemos que asegurarnos de que los niños estén seguros, los miembros de la familia estén seguros, los educadores estén seguros, el personal esté seguro, y si por alguna razón no estamos seguros de eso, entonces hay un plan B, un plan C y un plan D”, dijo el Alcalde. “Puede hacerse todo tipo de cosas, desde días alternos, horarios escalonados. Se puede seguir con el aprendizaje en línea puramente, que no se acerca en nada a lo que nos gustaría que fuera idealmente, pero aún así, ha sido un esfuerzo muy, muy admirable para llegar a tantos niños”.