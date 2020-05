La otra batalla de Alba Flores, Nairobi de “La Casa de Papel”: que el mundo deje de comer carne

"¿Cómo de necesaria era la muerte de esos animales?", se preguntó

La rudeza que proyecta Nairobi en “La Casa de Papel” de Netflix quedó a un lado por una sola causa: los derechos animales. Alba Flores, actriz que interpreta a la carismática integrante de “La Banda” en la exitosa serie reveló cómo y por qué se volvió vegetariana.

“No fue tan difícil”, expresó la actriz ibérica en una nueva campaña en la que participa junto a PETA Latino.

“Y ahora la verdad es que me siento muchísimo mejor comiendo vegetales y legumbres, y cereales”, expreso Alba, quien explicó que fue durante una cena de Nochebuena que tomó la decisión de dejar la carne.

La también estrella de la serie “Vis a Vis” reflexionó: “Empecé a pensar de dónde venía esta comida y cuánta comida se tirará… y [me pregunté] ¿cómo de necesaria era la muerte de esos animales?… Empecé a investigar y me di cuenta de que, no solo eso era un gran problema, sino que toda la industria de la ganadería suponía un problema muy grave para el planeta“.

La española se unió a una creciente lista de celebridades, que incluye a Christopher von Uckermann, Michelle Renaud, Sofía Sisniega, Gaby Moreno, Marco Antonio Regil, Rodrigo y Gabriela, Rubén Albarrán, Constance Marie y muchos otras, que se han unido a PETA y PETA Latino para promover comidas saludables, compasivas y sin carne.

No se trata de la primera causa por el planeta de Alba. Junto a famosos españoles como Javier Bardem, ha participado en protestas de Green Peace.

