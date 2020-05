Arrestan a pareja de policías de Las Vegas por maltratar a su hijo

Dos agentes de la Policía de Las Vegas fueron arrestados y acusados de abuso infantil.

Según la información oficial, Destini Woodruff, de 26 años y madre del menor, y John Woodruff, de 29 y padrastro del infante, fueron detenidos el 19 de mayo por hechos ocurridos a comienzo de mes. Se desconoce la edad de la víctima del abuso.

Una investigación determinó que los Woodruffs golpearon al menor varias veces con la intención de causarle dolor. El maltrato dejó moretones en el cuerpo de la criatura.

Los uniformados estaban asignados al Comando Sureste. Eran miembros de la fuerza desde 2016.

