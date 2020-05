Indocumentados excluidos del fondo de ayuda por la COVID-19 se movilizan

En vigilias y protestas exigen que el gobernador Cuomo asegure la recuperación equitativa cancelando el alquiler y proporcionando ayuda financiera a todos los neoyorquinos

NUEVA YORK.- Grupos de neoyorquinos indocumentados y de bajos ingresos hicieron este martes sendas vigilias y protestas en Brooklyn y Manhattan para exigir ser tomados en cuenta por el gobernador Andrew Cuomo y la administración Trump, en el marco de la asistencia para quienes han sido golpeados por la COVID-19.

El 86% de los que solicitaron asistencia de emergencia fueron rechazados y además se les notificó que no eran elegibles para seguro de desempleo o cualquier pago de estímulo gubernamental. Así mismo, el 94% dijo que no contaba con familiares que tuvieran trabajo y que estuvieran en condición de aportar con los gastos de rutina en sus hogares.

Estos datos fueron revelados en el informe: ‘La crueldad de Cuomo: cómo el gobernador de Nueva York abandonó a los neoyorquinos indocumentados durante la pandemia COVID-19’, elaborado por New York Communities for Change (NYCC), la organización que promovió y dirigió las acciones.

Muchos neoyorquinos de clase trabajadora han sido los más afectados por la pandemia, inclusive están llorando la pérdida de sus seres queridos.

En las vigilias en Sunset Park, Flatbush, East Harlem, El Bronx y Long Island, los manifestantes instaron al gobernador Cuomo a cancelar el alquiler por el tiempo que dure la pandemia de COVID-19 y, además, proporcionar ayuda financiera a los neoyorquinos indocumentados que han sido excluidos de la asistencia del gobierno estatal y federal.

La NYCC representa a más de 20,000 neoyorquinos de bajos ingresos en todo el estado, entre los cuales hay muchos indocumentados.

“Desde tiendas de abarrotes hasta almacenes e instalaciones de atención médica, los neoyorquinos indocumentados representan una gran parte de la fuerza laboral en negocios esenciales. Pero muchos también han perdido empleos en restaurantes y otras empresas orientadas a servicios cerradas recientemente para proteger la salud del público”, señala el informe.

Indocumentados han sido abandonados

De acuerdo con los activistas, los trabajadores neoyorquinos indocumentados han sido abandonados y resaltaron la necesidad de que el gobernador Cuomo garantice la recuperación para todos, proporcionando ayuda financiera a los neoyorquinos indocumentados que han sido excluidos de la ayuda estatal y federal.

“Una recuperación equitativa para todos no puede ser efectiva hasta que el gobernador Cuomo aborde la crisis financiera entre los neoyorquinos indocumentados. Es por eso que pedimos al gobernador que promulgue el Fondo de Reemplazo de Ingresos de Emergencia para Trabajadores Excluidos de $ 3.5 mil millones, y que cancele el alquiler, las hipotecas y los servicios públicos durante la pandemia de COVID-19. Puede financiar estas medidas con aumentos de impuestos específicos para los neoyorquinos y las corporaciones más adinerados. Es hora de hacerlos que ellos paguen”, insistió el informe.

“No tenemos dinero para comida, electricidad o el pago de alquiler. Soy una madre que se queda en casa y el inquilino que alquila la sala de estar también perdió su trabajo y no puede contribuir con el alquiler. No tenemos a dónde recurrir, no entiendo por qué el gobernador Cuomo nos da la espalda”, dijo una de las manifestantes que sólo se identificó como Irene.

El informe de NYCC también describe la abrumadora respuesta de los neoyorquinos indocumentados al fondo de ayuda de la organización creado para ayudar a que esos empleos e ingresos destruidos por la COVID-19.

“Nos complació brindar ayuda, pero los pequeños fondos de ayuda no son un sustituto de la asistencia financiera masiva que el gobierno puede y debe brindar, especialmente durante una pandemia. Los neoyorquinos indocumentados no tendrán camino hacia la recuperación mientras el gobernador Cuomo se niegue a actuar”, destacó el documento.

El informe subrayó finalmente que, cualquier plan de ayuda para asistir a los neoyorquinos indocumentados debe ser una inversión mucho mayor para abordar el alcance y la gravedad de la crisis financiera que enfrentan.

En la plataforma de Twitter y otras redes sociales NYCC utilizó los hashtags #Recovery4All, #CancelRent y #CuomosCruelty para compartir fotos y videos de las vigilias y protestas.

Lo más destacado del informe