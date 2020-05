Confesiones de un tramposo: Exciclista Lance Armstrong admite que dopaje pudo provocarle cáncer testicular

El estadounidense Lance Armstrong admite en el documental “LANCE” de ESPN a transmitirse los días 24 y 31 de mayo, que el cáncer testicular que padeció en el año 1996 podría haberse producido por el consumo de hormonas de crecimiento.

Según adelanta el portal especializado Cycling News, Lance Armstrong reconoce que “la única vez” en su vida que tomó hormonas de crecimiento fue en la temporada de 1996, precisamente, cuando le fue diagnosticado el cáncer.

Lance Armstrong admits that doping could have caused his testicular cancer

Disgraced Texan admits he first doped when he was 21 and a neo-prohttps://t.co/HGsrAfnrec pic.twitter.com/Kci5ajtZ8x

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) May 19, 2020