Laura Bozzo le pidió a Julián Gil que sea Cristian Suárez en su serie

"Ya me los estoy imaginando, yo agarrándote y dándote con todo", fantaseó Gil

Foto: Ok! Me Quedo en Casa / Cortesía

Laura Bozzo estuvo de invitada en ‘Ok! Me quedo en Casa’, el show de Facebook que tiene Julián Gil y allí la presentadora le propuso que hiciera de su expareja, Cristian Suárez, en la serie biográfica que tiene en proyecto. Eso sí, el actor le puso una condición.

Durante una hora, la ‘Señorita Laura’, charló con Julián en el Live que todas las noches hace el actor y presentador. No dejaron ningún tema sin tocar, desde el amor, el sexo, la política, el arresto, si lucra o no con la gente… Hablaron de todo, incluso Gil le confesó que, solo porque no coincidieron, se salvó porque siempre le tuvo ganas para un revolcón.

Casi al final de la charla, abordaron el tema de la posibilidad de hacer una serie de la vida de la abogada peruana. Laura dijo que estaba en ese proyecto antes que se desatara la pandemia de COVID-19, pero que está dentro de sus intenciones hacerlo, y que se enfocaría principalmente en su arresto domiciliario que fue en un estudio de Telemundo, en Perú, donde grababa su talkshow, ‘Laura en América’, para dicha cadena.

Bozzo aprovechó y le propuso a Julián que fuera el protagonista masculino, a lo que el actor accedió inmediatamente, pero como condición puso que hicieran fuertes escenas de sexo:

“Esos acostones en el camerino, ya me los estoy imaginando, yo agarrándote y dándote con todo, jalándote los pelos, en todas las posiciones imaginables”, le dijo Julián.

Laura le aclaró que lo más probable es que sea su hija, Alejandra, quien haga de ella en la serie, y antes de cerrar el tema le prometió que sí él sería el protagonista con estas palabras: “Tú vas a hacer el papel de Cristian en mi vida”.

MIRA AQUÍ EL SHOW: