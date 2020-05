María León descansa en el piso de su casa usando medias y lencería negra

View this post on Instagram

¡Buen Lunes! Me han mandado videos tan fregones de ustedes bailando la coreografía de #PerroAmor con sus “chacales”( escobas, trapeadores) que tienen que ser ustedes los que salgan en el Lyric video de #PerroAmor 😍😍😍. Manda tu video bailando la coreo a inquebrantabletour@gmail.com para que todavía seas parte de este Lyric Video ❤️. El último día para mandarlo es el lunes 18 de mayo. Te dejo el video donde te enseño la coreografía en en mi bio, para que te sacudas la #cuarentena a caderazos y nos una un #PerroAmor para siempre 😍🥰💃🏽❤️🔥 ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!