Marimar Vega reveló que sufrió un aborto cuando estuvo casada con Luis Ernesto Franco

La actriz mexicana abrió su corazón

Marimar Vega y Rossana Nájera no sólo compartes la misma carrera y una gran amistad desde hace varios años, sino que además ambas saben muy bien lo que es tener deseos de ser madres y cuando finalmente parecía que la vida les daba la oportunidad, desgraciadamente diversas circunstancias evitaron que se concretara.

Las actrices realizaron un Instagram Live en el cual confesaron que a pesar de tener la idea con intensidades diferentes, ambas sufrieron mucho cuando perdieron a su bebé y hoy en día la maternidad ya no figura en los planes de ninguna de las dos y prefieren enfocarse en sus proyectos profesionales y otros anhelos de índole personal.

“En su momento me casé y al principio no contemplaba ser mamá pero lo intentamos. Me embaracé y perdí un bebé y es una cosa de la cual nadie se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que ya no quería más tener hijos. Después empiezas una nueva relación y piensas en la posibilidad de formar una familia con esa persona, pero nada está escrito todavía, así que ya se verá”, dijo Marimar.

Por su parte, Rossana señaló “Yo me embaracé tres veces con la misma ilusión y mi último embarazo lo hice buscando el bebé. Mi pareja y yo dijimos “ahora es cuando”, me embaracé rapidísimo, la ilusión de ser mamá fue una locura, luego me fui de viaje estando embarazada y me sentía la mujer más plena y más feliz. Todos los achaques, ascos y vómitos no importaban porque para mi era todo perfecto y hasta la celulitis que me salía era perfecta, y ahí me di cuenta que efectivamente yo quería ser mamá, por eso todo lo veía perfecto y sentía que por fin se estaba cumpliendo mi sueño de crear vida dentro de mí, pero por tercera vez en mi vida lo volví a perder”.

Finalmente, la hermana de Zuria Vega confesó que ha sido muy difícil ver que la actriz sí pudo construir una familia con Alberto Guerra, y que reveló que constantemente las personas le dicen que ya se está tardando considerando el hecho de que es cinco años mayor que ella, pero ha aprendido a lidiar con ese tipo de comentarios.

