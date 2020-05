Por qué no debes conducir de más con una llanta de refacción

Usar la llanta de refacción más tiempo de lo debido podría poner en riesgo tu vida y la de los demás, procura cambiar la llanta de refacción lo antes posible

La llanta de refacción tiene un solo propósito, y es que sólo debe usarse en casos de emergencia para sustituir al neumático afectado, sin embargo, hay quienes la usan como si fuera el neumático original, sin imaginar que su vida corre peligro.

Una llanta de refacción es, por lo general, más pequeña a la de los neumáticos originales del auto, por lo tanto, tiene menor duración, por eso la relevancia de cambiar la llanta lo antes posible. De no hacerlo, las consecuencias pueden ser graves y el portal Publimetro indica cuáles podrían ser estas consecuencias.

1. MENOR ESTABILIDAD

Al conducir con una llanta de refacción, inmediatamente notarás que la estabilidad no es la misma. Esto sucede debido a que el neumático de refacción es más pequeño.

2. PROBABILIDADES DE QUE SE PONCHE MÁS RÁPIDO

Al ser una llanta de refacción, que te puede ayudar en una emergencia, considera que es un elemento no apto para una conducción de más de 80 km/h. Por esta razón se podría ponchar más rápido y si no hay otro neumático en la cajuela en buen estado, no podrás salir de esta problemática tan fácil.

3. EXPLOSIÓN A MITAD DEL CAMINO

Una llanta de repuesto no está apta para ir velocidades altas. La presión y el tamaño están diseñados para una emergencia. Estos neumáticos pueden explotar y ocasionar graves accidentes.

4. CULPABILIDAD LEGAL POR CONDUCIR CON LLANTA DE REPUESTO

Conducir con una llanta de repuesto por más de 80km/h es una imprudencia y falta de responsabilidad por parte del conductor. Si alguien choca con tu auto, y notan que traes neumático refacción, el seguro podría invalidar la póliza y no cubrir el siniestro ocasionado.

