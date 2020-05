Dos hombres baleados en gasolinera de Nueva York

Dos hombres fueron baleados en una estación de gasolina en Medford (Long Island, NY), la tarde del martes.

Los oficiales de policía respondieron a una llamada al 911 informando disparos en el estacionamiento de “USA Gas”, en la Ruta 112.

Al llegar, se les dijo a los oficiales que una víctima había abandonado la escena en un vehículo privado, reportó la policía del condado Suffolk. Más tarde, ese hombre fue encontrado con una herida de bala dentro de un vehículo en el estacionamiento de Home Depot, ubicado en 346 Middle Country Road, en Coram.

Una investigación adicional reveló una segunda víctima de disparos en “Lucky 7 Convenience”, ubicado en 3663 Route 112, en Coram.

Se desconoce el origen de las heridas. Ambos hombres fueron trasladados a un hospital local en condición estable, reportó Daily Voice.

Los detectives están pidiendo a cualquier persona con información sobre este incidente que llame al 6to Escuadrón al 631-854-8652 o a Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS. Todas las llamadas se mantendrán confidenciales.

