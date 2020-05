Se baja del barco: N’Golo Kanté abandona entrenamientos del Chelsea por miedo al coronavirus

El futbolista francés N’Golo Kanté decidió abandonar las prácticas del Chelsea de cara al regreso de la Premier League, ya que considera que aún es elevado el riesgo de contagio por coronavirus.

Kanté se presentó a las prácticas del equipo el martes pasado, el primer día que se reanudaron las actividades en su centro de entrenamiento en Cohbam, Londres, pero el miércoles ya no se presentó y, de acuerdo a la agencia EFE, no lo hará pronto, ya que tiene miedo a contraer el virus.

Pese a que tanto el mediocampista como sus compañeros se sometieron a las pruebas antes de volver a entrenar y todos salieron negativos, el jugador prefiere no exponerse y solicitó el permiso del club para trabajar por su cuenta desde casa.

