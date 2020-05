Volkswagen es acusada de “racista” por un polémico video que publicó en Instagram

Volkswagen vivió un momento complicado debido a un anuncio publicitario que causó la indignación y crítica de los internautas, pues tras emitir un anuncio publicitario para su nuevo modelo Golf, este suscitó una ola de críticas de los usuarios de internet, que lo consideraban como un video racista.

El video, de 10 segundos, que apareció en la cuenta de Instagram de la empresa, muestra a un hombre de color, vestido de traje, agarrado por una mano blanca en primer plano, que lo empuja levemente hacia el interior de un establecimiento llamado “El pequeño colono”. Todo para alejarlo de un Golf amarillo aparcado en la entrada.

Aunque el video fue retirado de Instagram, el videoclip todavía circulaba en Twitter, donde los usuarios continuaban con las críticas de acuerdo con el portal Milenio Diario.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ

— Felix Edeha (@FelixEd93) May 19, 2020