Insólito: Matías Almeyda llegó a Chivas gracias a Miguel Herrera

El 'Piojo' era la opción número 1 para dirigir al Rebaño

Recientemente, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, fue tajante al decir que Miguel Herrera nunca podría dirigir a su equipo ya que no tiene el perfil para el Rebaño, situación en la que coincidió el ‘Piojo’, ya que tampoco cree encajar con los rojiblancos.

Lo increíble es que Herrera no siempre estuvo descartado con los tapatíos, incluso fue opción número 1 para ser el pastor. José Luis Higuera, exCEO de las Chivas, lo buscó antes que a Matías Almeyda, pero por un tema de reglamento en la Liga MX, el ahora entrenador del América no pudo dirigir al equipo.

“Pude platicar contigo y obviamente teníamos que esperar el tiempo reglamentario para poder volver a tomar un equipo y a ustedes les urgía tener un técnico, por esa circunstancia se inclinaron por un técnico con quien les fue extraordinariamente bien como lo fue con Matías Almeyda y después volví al América y me ha ido bastante bien. Lo he dicho: hoy sería muy difícil, no creo tener cabeza para dirigir a Chivas”, comentó el ‘Piojo’ en entrevista para ESPN.

LA CONFESIÓN DE @JLHB33 sobre una posible llegada de Miguel Herrera a Chivas.💣💥 "Estaba listo pero…" 😱https://t.co/aA4MwBAvV5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 22, 2020

Igualmente, reiteró que está plenamente identificado con las Águilas y aunque no les cierra las puertas, sabe que sería prácticamente imposible llegar al Rebaño.

“No me cierro puertas, pero entiendo que mi estirpe americanista, lo que he hecho con América, lo que me han dado los chavos con el éxito que han tenido, me convierto en el técnico más ganador en la historia del América y sería completamente ilógico que fuera a dirigir al archirrival. Amaury Vergara también ha dicho que no me buscaría, mi perfil está más adecuado al América que a Chivas”, expresó el estratega.

Por último, platicó que tuvo una propuesta para dirigir en la segunda división de Holanda y que está dispuesto a sacrificar lo económico para dirigir en Europa.

“El dinero no es lo que más me detiene, la verdad que estoy consciente, he invertido el dinero que he ganado y no es la prioridad. Me hablaron para decirme que había una propuesta para dirigir en la Segunda División de Holanda, y yo dije que sí, pero después no regresaban la llamada. Tengo la facilidad de que la directiva del América me ha dicho que si tengo una propuesta deportiva interesante, son los primeros en darme el ‘ok’ para irme”, declaró, Miguel Herrera.