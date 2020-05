Intrépido escala el puente de Brooklyn y paraliza el tráfico de Nueva York; posible suicida

La policía de Nueva York desplegó equipos para bajar a un hombre que, según dicen, trepó por el famoso puente de Brooklyn poco antes del mediodía de hoy, con la intención de saltar al vacío.

El tráfico a través del puente fue cerrado temporalmente en ambas direcciones entre el Bajo Manhattan y Brooklyn, siguiendo el sistema de gestión de emergencias de la ciudad, informó NBC News.

“Un hombre desesperado ha escalado el puente de Brooklyn y amenaza con saltar“, publicó NYPD en Twitter justo después de las 12:30 p.m.

El Departamento publicó imágenes aéreas del hombre en la cima del puente. La policía de Nueva York dice que varios de sus equipos especializados han respondido a la escena.

No está claro cómo el hombre llegó al techo de este puente de difícil acceso.

Due to police activity, all lanes of the Brooklyn Bridge are closed in both directions. Consider alt routes. Multilingual & ASL link: https://t.co/GpdlTK7FPB .

A despondent male has scaled the Brooklyn Bridge and is threatening to jump. #ESU is actively gearing up to rescue the male. #Aviation & #Harbor are providing aerial surveillance and waterside security pic.twitter.com/3hcKGuB4zw

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) May 22, 2020